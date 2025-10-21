Samsun'da balık fiyatları vatandaşların yüzünü güldürdü. Balık bolluğunun başladığını belirterek, "Hamsi tezgahlara bol geldi, fiyatlar da düştü. Vatandaşlar uygun fiyata balık alabiliyor" dedi.

Kırbaş, hamsinin tezgahlara bol geldiği için fiyatların düştüğünü ifade etti. Hamsinin 2 kilosunun 150 liraya düştüğünü ilerleyen süreçte 2 kilosu 100 liraya da düşebileceğini aktaran Kırbaş "Bu sene millet hamsiye doyacak" dedi.

Vatandaşlar fiyatlardan memnun olduğunu vurgulayan Durmuş Dirican da "Balık fiyatları normal sayılır. Alabilecek vatandaş var, alamayacak vatandaş var. Hepsine saygı duyuyorum" sözlerine yer verirken Kurt Bey Koç, "Karadeniz'in ortasında yaşıyoruz ama balığı pahalı yiyoruz" ifadelerini kullandı.