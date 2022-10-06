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Samsun’da hasta yakınından doktora darp girişimi

Samsun’da silahlı kavgada yaralanan şahsı tedavi eden doktor, hasta yakınının hakaret ve saldırısına uğradı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 02:54
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Samsun’da hasta yakınından doktora darp girişimi

Samsun’da hasta yakınından doktora darp girişimi
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Olay, Samsun’un Terme ilçesi Fenk Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.O. ile E.İ. arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. B.O. yanında bulunan silahı çıkartarak ateş açtı. Olay yerinden kaçmak isterken bacağından vurularak yaralanan E.İ., Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTA YAKININDAN DOKTORA DARP GİRİŞİMİ

Hasta yakını, resüsitasyon odasında yaralıyı tedavi eden acil doktoruna bir anda hakaret etmeye başlayarak darp girişiminde bulundu. Hasta yakını, polis ve özel güvenlik tarafından etkisiz hale getirilerek hastane dışına çıkartıldı. Doktorun şikâyetçi olduğu hasta yakını, polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Terme Devlet Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan E.İ., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, silahlı yaralama şüphelisi B.O. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)

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