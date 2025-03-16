Samsun’da hava sıcaklığında rekorun kıyısından dönüldü

Geçen ay son 96 yılın en soğuk günlerini yaşayan Samsun'da bugün hava sıcaklığı mevsim normallerinin 25 derece üstüne çıktı. Mart ayının ortalarında sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi ağaç gölgelerinde serinlemekte buldu.

Samsun'da 2025 yılının Şubat ayında soğuk hava rekorları kırıldı. 22 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığı sıfırın altında 15,4 dereceyi görürken, bu sıcaklık değeri "Samsun'da ölçülen en soğuk hava" olarak kayıtlara geçti. Aradan geçen 22 günün ardından Samsun'da çöl sıcakları etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre Samsun'da hava sıcaklığı bugün öğlen saatlerinde 33,1 dereceye kadar çıkarak, Mart ayı rekorunu kırmaya çok yaklaştı. Mart ayı uzun yıllar sıcaklık ortalaması 8,1 olan Samsun'da hava sıcaklığının 33 dereceyi geçmesi bunaltıcı havalara neden oldu. Samsun'da Mart ayında kayıt altına alınan en yüksek sıcaklık değeri 15 Mart 2013'te 33,6 derece ile ölçülmüştü. MGM, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların Salı gününe kadar etkili olmasını tahmin ediyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 25 derece üstünde seyretmesi ve bu sıcaklıkların Ramazan ayına denk gelmesi vatandaşlara gölgelik alanlar arattı. Birkaç gündür montları gardıroba kaldıran gömlek ve tişört giyen vatandaşlar, parklarda ağaçların altında gölgede oturarak güneşten korunmaya çalıştılar.

MGM'ye göre yeni hafta itibariyle soğuk hava dalgası geliyor. Salı gününden itibaren yağışla birlikte hava soğuyacak. Çarşamba günü hava sıcaklığının 25 derece birden soğuyarak tekrar mevsim normallerine dönmesi tahmin ediliyor.