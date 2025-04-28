Samsun'da heyelan faciasının yaşandığı akaryakıt istasyonunun müdürü tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelan faciasında göçük altında kalan baba Adem Kaya (35) ile çocukları Açelya Mina Kaya (7) ve Ayla Kaya (5) hayatını kaybederken, anne Çiğdem Kaya (31) ise yaralı olarak kurtarılmıştı.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma kapsamında akaryakıt istasyonu müdürü K.Y. (62) ile sahibi M.Z.G. (70) "taksirle birden fazla kişinin ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına alındı. S

amsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorguları tamamlanan M.Z.D. ve K.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren akaryakıt istasyonunun sahibi M.Z.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, müdür K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Baba ve 2 çocuğu bugün son yolculuklarına uğurlanırken faciayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.