Samsun'da heyelan! Yaralılar var

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Samsun'da heyelan! Yaralılar var

Samsun'da meydana gelen heyelan sonucu akaryakıt istasyonunun önündeki bir araca kayalar düştü. Aracın içinde yaralıların olduğu belirtildi.

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