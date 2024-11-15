Samsun'da hırsızlık yapan şahsın ifadesi pes dedirtti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Samsun'da hırsızlık yapan şahsın ifadesi pes dedirtti

Samsun'da alışveriş merkezindeki giyim mağazasından 5 parça kıyafet çalan Musa Ş., gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, 41 yaşındaki Musa Ş., alışveriş merkezindeki giyim mağazasından 3 mont, 1 gömlek ve 1 pantolon çalıp kaçtı.

Mağazadaki çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını inceleyip şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesi pes dedirtti. Musa Ş.: "Çalma hastalığım var, bazen giyiyorum, bazen dağıtıyorum, bazen de geri götürüyorum" dedi.

Samsun'da hırsızlık yapan şahısın ifadesi pes dedirtti

Son Haberler
Kastamonu’da yoğun sis etkili oldu
Kastamonu’da yoğun sis etkili oldu
Samsun’da annesini ölümle tehdit etmişti: Tutuklandı
Samsun’da annesini ölümle tehdit etmişti: Tutuklandı
Demokrat Parti'nin ekran yüzüydü! Genel Başkan Gültekin Uysal'a karşı adaylığını ilan etti
Demokrat Parti'nin ekran yüzüydü! Genel Başkan Gültekin Uysal'a karşı adaylığını ilan etti
Ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda yüzde 2,7 arttı
Ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda yüzde 2,7 arttı
Samsun'da hırsızlık yapan şahsın ifadesi pes dedirtti
Samsun'da hırsızlık yapan şahsın ifadesi pes dedirtti