Samsun'da hırsızlık yapan şahsın ifadesi pes dedirtti

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, 41 yaşındaki Musa Ş., alışveriş merkezindeki giyim mağazasından 3 mont, 1 gömlek ve 1 pantolon çalıp kaçtı.

Mağazadaki çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını inceleyip şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesi pes dedirtti. Musa Ş.: "Çalma hastalığım var, bazen giyiyorum, bazen dağıtıyorum, bazen de geri götürüyorum" dedi.