Samsun’da husumetlisini tabanca ile ayak parmağından vurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Samsun’da husumetlisini tabanca ile ayak parmağından vurdu

Samsun’da bir kişi, borç meselesi yüzünden husumet yaşadığı kişi ayak parmağından tabanca ile vurdu. Olay sonrası kaçan kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayak parmağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi 3278'inci Sokak'ta meydana geldi. O.Y., E.A. ve A.O., iddiaya göre borç nedeniyle husumetli oldukları A.K.'nin dükkanına geldi.

Burada çıkan tartışmada O.Y., A.K.'yi sol ayak parmağından tabancayla vurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Kaçan şüpheliler gözaltına alınırken, olayda kullanılan 2 ruhsatsız tabancaya el konuldu. Soruşturma sürüyor.

Samsun’da husumetlisini tabanca ile ayak parmağından vurdu

Samsun’da husumetlisini tabanca ile ayak parmağından vurdu

Samsun’da husumetlisini tabanca ile ayak parmağından vurdu

Samsun’da husumetlisini tabanca ile ayak parmağından vurdu

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