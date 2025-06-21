Samsun'da huzur uygulaması

Kaynak: İHA
Samsun'da huzur uygulaması

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bafra ilçesinde geniş kapsamlı huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Çok sayıda polis memurunun katılımıyla yapılan uygulamada, ilçe genelindeki eğlence mekânları, kahvehaneler ve umuma açık alanlarda Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı. Aynı zamanda 6 farklı sabit noktada da araçlar üzerinde denetim gerçekleştirildi.

Uygulamalar sonucunda 2 adet ruhsatsız tabanca, kesici aletler ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Bafra'da vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği öğrenildi.

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