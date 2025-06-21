Samsun'da huzur uygulaması

Çok sayıda polis memurunun katılımıyla yapılan uygulamada, ilçe genelindeki eğlence mekânları, kahvehaneler ve umuma açık alanlarda Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı. Aynı zamanda 6 farklı sabit noktada da araçlar üzerinde denetim gerçekleştirildi.

Uygulamalar sonucunda 2 adet ruhsatsız tabanca, kesici aletler ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Bafra'da vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği öğrenildi.