Samsun’da iki araç birbirine girdi: Yaralılar var

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza; Vezirköprü ilçesi Kılıçgüney Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Edinilen bilgiye göre; çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirmesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleleri yaptı. Yaralılar daha sonra Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.