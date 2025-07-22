Samsun'da iki işçi ölümle burun buruna geldi!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Samsun'da iki işçi ölümle burun buruna geldi!

Samsun’da sitenin dış cephe çalışmasını yapan iki işçi korku dolu anlar yaşadı. Asma iskeletinin halatı kopunca işçiler havada asılı kaldı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Samsun Canik ilçesi Hasköy Mahallesi Kayaaltı Sokak'taki sitede meydana geldi. Dış cephe çalışması yapan 2 işçi, üzerinde çalıştıkları asma iskelenin halatının kopması sonucu düşme tehlikesi geçirdi.

iki-iscinin-uzerinde-calistigi-iskelenin-826962-245029.jpg

Emniyet iplerine tutunan işçiler, dakikalarca siteden aşağı sarktı. Yardım çığlıklarını duyanlar, işçilere yardım etti.

iki-iscinin-uzerinde-calistigi-iskelenin-826963-245029.jpg​​​​​​​

Uzun süren çalışmalar sonucu 2 işçi de bulunduğu yerden kurtarıldı. O anlar çevreden bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

iki-iscinin-uzerinde-calistigi-iskelenin-826961-245029.jpg

Dövülerek öldürülmüştü: Marmaris tekne cinayetinde flaş gelişme!Dövülerek öldürülmüştü: Marmaris tekne cinayetinde flaş gelişme!

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu!Kavgayı ayırmak isterken canından oldu!

Korkunç kazada otomobil havada asılı kaldı! Ölü ve yaralılar varKorkunç kazada otomobil havada asılı kaldı! Ölü ve yaralılar var

Son Haberler
Trabzonspor 'Saul' fiyaskosu sonrası hız kesmedi! Bir futbolcu gidiyor, biri geliyor
Trabzonspor 'Saul' fiyaskosu sonrası hız kesmedi! Bir futbolcu gidiyor, biri geliyor
Orman kundakçısı son işinde yakalandı! 10 dönümlük alan küle döndü…
Orman kundakçısı son işinde yakalandı! 10 dönümlük alan küle döndü…
Büyük soygun ortaya çıktı! Milyonlarca dolar çalındı
Büyük soygun ortaya çıktı! Milyonlarca dolar çalındı
CHP'li Gürer: Vatandaşın sofrasındaki eksilen lokma konuşulmalıdır!
CHP'li Gürer: Vatandaşın sofrasındaki eksilen lokma konuşulmalıdır!
Mourinho'dan Orkun Kökçü için şok sözler!
Mourinho'dan Orkun Kökçü için şok sözler!