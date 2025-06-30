Samsun’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı

Kaynak: DHA
Samsun’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı

Samsun’da Atakum ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza 4 kişi, yaralandı.

Kaza, geç saatlerde Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi 928’inci Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Burak D. (33) yönetimindeki 55 ES 401 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, Mustafa K. (38) idaresindeki 55 BHR 44 plakalı otomobille çarpıştı.

samsunda-iki-otomobil-kafa-kafaya-carpi-791275-234034.jpg

samsunda-iki-otomobil-kafa-kafaya-carpi-791274-234034.jpg

Kazada sürücüler Burak D. ve Mustafa K. ile eşi Dilek K. (34), çocukları A.K. (4) ve Ç.K. (4) yaralandı. Mustafa K. ile ailesi kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gidip, tedaviye alındı. Burak D. ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Bursa’da, 63. Tarihi Çalı Yağlı Güreşleri heyecanı
Bursa’da, 63. Tarihi Çalı Yağlı Güreşleri heyecanı
Samsun’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı
Samsun’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı
Ertuğrul Özkök gözyaşlarını tututamadı! En büyük utancını canlı yayında anlattı
Ertuğrul Özkök gözyaşlarını tututamadı! En büyük utancını canlı yayında anlattı
Bursa'da 50 dönüm buğday ekili tarla yandı
Bursa'da 50 dönüm buğday ekili tarla yandı
Traktör yolunu şaşırdı, üzüm bağına zarar verdi
Traktör yolunu şaşırdı, üzüm bağına zarar verdi