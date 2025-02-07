Samsun'da ilk yarı iki golle geçti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun'da ilk yarı iki golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Samsunspor, Hatayspor maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

23.Haftada Samsunspor, Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı kırmızı beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğü ile bitti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

3. dakikada Emre Kılınç'ın pasında defansın arkasına sarkan Mouandilmadji'nin aşırtma vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0
7. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşun başına geçen Zeki Yavru'nun şutunda top ağlara gitti. 2-0
35. dakikada Bola'nın soldan ortasında ceza sahası içinde Emre Kılınç'ın şutunda top üstten auta çıktı.
38. dakikada çalımlarla ceza sahasına kadar gelen Dimata'nın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Bekaj topu iki hamlede kontrol etti.
42. dakikada Hatayspor atağında kaleyi cepheden gören bir noktadan Görkem'in şutunda top direğin solundan az farkla auta çıktı.

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