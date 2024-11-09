Samsun’da inanılmaz kaza! Otomobil 4 takla attı: 2 yaralı

Kaza, Kavak ilçesi İdrisli Grup Yolu mevkisinde meydana geldi. Cenaze namazından döndüğü öğrenilen 39 NS311 plakalı otomobilin sürücüsü Mecit A. (55) seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil 4 takla atarak durabildi. Kazada sürücü ve yanındaki eşi Mevlüde A. (52) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.