Samsun'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. 32 yaşındaki Zafer Sağın, çalıştığı inşaatın ikinci katında dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Ağır yaralanan Sağın, olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Sağın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Van Ercişli olduğu öğrenilen Zafer Sağın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve çalışma koşullarına ilişkin detaylı inceleme yapıldığı bildirildi.