Samsun'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, bir inşaatın ikinci katından düşen işçi, ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

Olay, Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. 32 yaşındaki Zafer Sağın, çalıştığı inşaatın ikinci katında dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Ağır yaralanan Sağın, olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Sağın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Van Ercişli olduğu öğrenilen Zafer Sağın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve çalışma koşullarına ilişkin detaylı inceleme yapıldığı bildirildi.

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