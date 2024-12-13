Samsun’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesi Kuşçulu Mahallesi'nde meydana gelen iş kazasında, 3'üncü kattaki inşaat iskelesinden düşen bir işçi hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı inşaatında çalışan 36 yaşındaki Hamit Mol, dış mantolama yaptığı sırada dengesini kaybederek iskeleden düştü.

Ağır yaralanan Mol, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hamit Mol kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Bu talihsiz kazanın, iş güvenliği önlemlerinin yeterliliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirmesi bekleniyor.

Samsun’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

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