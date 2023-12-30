Samsun'da Iraklı ve Suriyeliler'in kavgasında bıçaklar çekildi. 3 yaralı

Kaynak: İHA
Samsun'da Iraklı ve Suriyeliler'in kavgasında bıçaklar çekildi. 3 yaralı
Samsun Atakum'da Meslek Eğitim Merkezi ders çıkışında kursiyerler kavgaya tutuştu. Bıçakların da çekildiği kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Atakum ilçesi Atatürk Ortaokulu'nun yanındaki parkta yaşandı. Meslek Eğitim Merkezi'nin çıraklık kursunda eğitim alan kalabalık bir öğrenci grubu arasında henüz anlaşılamayan bir sebeple kavga başladı.

aw109727-01.jpg

Kavgada Irak uyruklu 15 yaşındaki Mustafa Hassun ve 15 yaşındaki Sajjad Faris Riyad Shaba bacağından bıçaklanarak yaralandı. Suriye uyruklu 18 yaşındaki Rami Hussam Sabah darbedildi. Bir vatandaş kavgaya müdahale ederek tarafları ayırabildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

aw109727-02.jpg

Olay hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

aw109727-03.jpg

Son Haberler
İşte erkeğe güç veren afrodizyak etkili şifalı bitkiler... Şifalı Bitkiler
İşte erkeğe güç veren afrodizyak etkili şifalı bitkiler...
Motosikletin park halindeki araca çarptı. 1 yaralı Gündem
Motosikletin park halindeki araca çarptı. 1 yaralı
Arda Güler geri döndü! Real Madrid antrenmanında yer aldı Spor
Arda Güler geri döndü! Real Madrid antrenmanında yer aldı
Manisa'da trafik kazası ucuz atlatıldı Gündem
Manisa'da trafik kazası ucuz atlatıldı
Yalı Çapkını 53. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Magazin
Yalı Çapkını 53. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Elazığ'da deprem Gündem
Elazığ'da deprem