Samsun'da Iraklı ve Suriyeliler'in kavgasında bıçaklar çekildi. 3 yaralı

Alınan bilgiye göre olay, Atakum ilçesi Atatürk Ortaokulu'nun yanındaki parkta yaşandı. Meslek Eğitim Merkezi'nin çıraklık kursunda eğitim alan kalabalık bir öğrenci grubu arasında henüz anlaşılamayan bir sebeple kavga başladı.

Kavgada Irak uyruklu 15 yaşındaki Mustafa Hassun ve 15 yaşındaki Sajjad Faris Riyad Shaba bacağından bıçaklanarak yaralandı. Suriye uyruklu 18 yaşındaki Rami Hussam Sabah darbedildi. Bir vatandaş kavgaya müdahale ederek tarafları ayırabildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.