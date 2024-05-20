Samsun'da işyerine pencereden giren hırsız çaldıklarıyla bakın nerede yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun'da işyerine pencereden giren hırsız çaldıklarıyla bakın nerede yakalandı
Samsun'da pencereden girdiği işyerinden 7 bin lira çalan şahıs asansör makine dairesinde yakalandığı bildirildi.

Samsun'da pencereden girdiği işyerinin kasasından 7 bin lira çalan hırsız, polisin takibi sonucu saklandığı çatıdaki asansör makine dairesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de geceleyin penceresi açık bırakılan işyerine giren Ü.K.(41) kasadan 7 bin lira para çaldı. Olay polise haber verildi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını Ü.K.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ü.K., polisin takibi sonucu saklandığı çatı katındaki binanın asansör makine dairesinde yakalandı.

Yapılan araştırmada ayrıca uyuşturucu kullanmaktan 3 yıl 1 ay 15 gün cezasının bulunduğu ortaya çıkan Ü.K. gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ü.K. "hırsızlık" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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