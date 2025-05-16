Samsun’da jandarmadan baskın! Evinde uyuşturucu yetiştiren şahsa operasyon

Kaynak: İHA

Samsun’un Kavak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından evine operasyon düzenlenen H.K. (31), gözaltına alındı. Evde iklimlendirme sistemli uyuşturucu düzenekleri, kenevir bitkileri, tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan araştırma neticesinde, H.K.(31) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgiye ulaşıldı.

Olayla ilgili Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kavak JASAT ekipleri tarafından şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 1 adet iklimlendirme sistemi, 4 kök kenevir bitkisi, 13 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 18 adet 7,65 mm çapında fişek ve 6 litre sıvı gübre ele geçirildi. Olayla ilgili H.K. gözaltına alındı.samsun2.jpg

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