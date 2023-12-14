Samsun'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 27 kişi tutuklandı

Samsun'da, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13-14 Aralık 2023 tarihleri arasında "Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ JASAT/Mercek-2" adlı aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

55 KİŞİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyon kapsamında, aralarında uyuşturucu, cinsel saldırı, yaralama, yağma, terör örgütüne üye olmak, tehdit ve hırsızlık suçlarından 2 yıl ile 13 yıl 6 ay arasında hapis cezaları bulunan 8 kişinin de bulunduğu 55 kişi yakalandı.

23 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan 55 kişi adliyeye sevk edildi ve 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

