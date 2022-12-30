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Samsun'da kaçak sigara ve kozmetik ele geçirildi

Samsun'da KOM polisi tarafından bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı kozmetik ve sigara ile cep telefonu ele geçirildi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 19:38
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Samsun'da kaçak sigara ve kozmetik yakalandı

Samsun'da kaçak sigara ve kozmetik ele geçirildi
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, konularına giren suçlarla mücadele kapsamında İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde durdurulan 55 plaka araçta arama yaptı.

Yapılan aramada, 2 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 190 paket gümrük kaçağı sigara ve 22 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı kozmetik ürün ele geçirildi. Olayla ilgili A.R.M.A. ve S.A.M.M. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. (AA)

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