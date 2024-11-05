Samsun’da kaçak tütün mamulleri operasyonu

Kaynak: İHA
Samsun’da kaçak tütün mamulleri operasyonu

Samsun'da polis tarafından düzenlenen kaçak tütün mamulleri operasyonunda 75 bin adet makaron, 3 kilo tütün ve 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen kaçak tütün mamulleri operasyonunda 75 bin adet makaron, 3 kilo tütün ve 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 75 bin adet makaron, 3 kilo tütün ve 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili K.B. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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