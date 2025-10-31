İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gümrük kaçağı elektronik ürünlerin satışının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak ve sahte alkollü içki satışının önlenmesine yönelik de çalışma yapan ekipler, İlkadım ilçesinde bir iş yerinin deposunda arama yaptı.

Aramada çeşitli ebatlarda şişelere konularak satışa hazır hale getirilmiş 24,5 litre sahte içki ile 8 içki kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 zanlı emniyete götürüldü.