Samsun'da kadına cinsel taciz

Tacizci cezasını buldu

Samsun'un Atakum ilçesinde, ev temizliği için anlaştığı F.G. isimli kadına cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan 44 yaşındaki İlhan Karaca tutuklandı.

Bu olay, 6 Temmuz tarihinde Atakum ilçesinin Mevlana Mahallesi'nde yaşandı. Boşanma sürecinde olan İlhan Karaca, F.G.'yi ev temizliği için tuttu.

İddialara göre Karaca, F.G.'ye cinsel tacizde bulundu. F.G., olay yerinden kaçarak iki gün sonra polise başvurdu ve şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında şüpheli Karaca'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Karaca, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.