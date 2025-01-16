Samsun'da kaldırımda ölü bulundu. Kimliği belli oldu

İlkadım ilçesinde, Yenidoğan Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde kaldırımda hareketsiz bir şekilde yatan bir kişi ölü olarak bulundu.

Olayı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa süre içinde polis ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yapılan incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kimliği Kazım Dilmaç (62) olarak tespit edilen kişinin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Ölümün kesin nedeni, otopsi sonuçlarıyla netlik kazanacak.