Samsun’da kanlı husumet: Aileyi tabancayla vurdu!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Samsun’da kanlı husumet: Aileyi tabancayla vurdu!

Samsun’da bir kişi araç alım satımı nedeniyle husumetli kişinin evinin önüne gelerek husumetlisini, oğlu ve eşini tabanca ile vurdu. İsmi F.S, olduğu öğrenilen şüpheli olaydan sonra motosikletle kayıplara karıştı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Feridun S. ile eşi Merve S. araç alım satımı sebebiyle husumetli olduğu B.B.'nin evine geldi. Feridun S., dairesinin kapının önünde tartıştığı B.B. ile yanında bulunan eşi S.B. ve oğlu Ö.F.B.'yi sol bacaklarından tabancayla yaraladı. Daha sonra karı-koca, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı. Yaralılardan B.B.'nin durumunun ağır, eşi ve oğlunun ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çiftin kaçtığı motosikleti olay yerine yakın bir yerde terk edilmiş halde buldu. Evli çiftin yakalanması için çalışmalar sürerken, Feridun S.'nin "Kasten yaralama" başta olmak üzere 7 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Samsun’da kanlı husumet: Aileyi tabancayla vurdu!

Samsun’da kanlı husumet: Aileyi tabancayla vurdu!

Samsun’da kanlı husumet: Aileyi tabancayla vurdu!

Samsun’da kanlı husumet: Aileyi tabancayla vurdu!

Samsun’da kanlı husumet: Aileyi tabancayla vurdu!

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