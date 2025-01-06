Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor

Çarşamba ilçesinde 22 Aralık'ta Costal Limanı ile Karabahçe sahili arasında "Muratım 55 D 1416" isimli tekneyle denize açılan amatör balıkçılar Muhammer Sevgili ile Halil Kayış'tan (45) haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı.
26 Aralık'ta denize açıldıkları yerden yaklaşık 1 kilometre açıkta, 8 metre derinlikte tekneye ulaşıldı.
Tekneden bir gün sonra da Halil Kayış'ın cansız bedeni Karabahçe Mahallesi sahilinde bulundu.
Kaybolan amatör balıkçı Muhammer Sevgili'yi arama çalışmaları, 15'üncü günde de devam etti.
Sahil güvenlik, deniz polisleri, jandarma ve AFAD ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaları karadan sürdürdü.