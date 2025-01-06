Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor

Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor
Kaynak: AA / DHA / İHA

Samsun'da kaybolan iki balıkçıdan Halil Kayış'ın cesedi bulunurken, Muhammer Sevgili'nin kayboluşunun 15'inci gününde arama çalışmaları devam ediyor.

1/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 1

Çarşamba ilçesinde 22 Aralık'ta Costal Limanı ile Karabahçe sahili arasında "Muratım 55 D 1416" isimli tekneyle denize açılan amatör balıkçılar Muhammer Sevgili ile Halil Kayış'tan (45) haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı.

2/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 2

26 Aralık'ta denize açıldıkları yerden yaklaşık 1 kilometre açıkta, 8 metre derinlikte tekneye ulaşıldı.

3/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 3

Tekneden bir gün sonra da Halil Kayış'ın cansız bedeni Karabahçe Mahallesi sahilinde bulundu.

4/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 4

Kaybolan amatör balıkçı Muhammer Sevgili'yi arama çalışmaları, 15'üncü günde de devam etti.

5/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 5

Sahil güvenlik, deniz polisleri, jandarma ve AFAD ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaları karadan sürdürdü.

6/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 6
7/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 7
8/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 8
9/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 9
10/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 10
11/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 11
12/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 12
13/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 13
14/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 14
15/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 15
16/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 16
17/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 17
18/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 18
19/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 19
20/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 20
21/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 21
22/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 22
23/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 23
24/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 24
25/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 25
26/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 26
27/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 27
28/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 28
29/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 29
30/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 30
31/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 31
32/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 32
33/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 33
34/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 34
35/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 35
36/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 36
37/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 37
38/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 38
39/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 39
40/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 40
41/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 41
42/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 42
43/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 43
44/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 44
45/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 45
46/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 46
47/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 47
48/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 48
49/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 49
50/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 50
51/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 51
52/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 52
53/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 53
54/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 54
55/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 55
56/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 56
57/57
Samsun’da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 15 gündür aranıyor 57
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Bafra Ticaret Sanayi Odası Ortaokulu'nda nefes kesen yangın tatbikatı
Okulda nefes kesen yangın tatbikatı
Mergabütan Kayak Merkezi'nde kartpostallık görüntüler: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Mergabütan’da kartpostallık görüntüler
Trabzon’da sel sonrası Karadeniz’in rengi değişti
Trabzon’da sel sonrası Karadeniz’in rengi değişti
Kayseri'de yangın paniği! İş yerleri küle döndü
Kayseri'de yangın paniği! İş yerleri küle döndü
Pusat Barajı’nda su tamamen çekildi! Maden köyü ve mezarlık 16 yıl sonra ortaya çıktı
Pusat Barajı’nda su tamamen çekildi! Maden köyü ve mezarlık 16 yıl sonra ortaya çıktı
Bolu'da komandolar ayak sesleri ve marşlarla caddeyi inletti
Komandolar 30 Ağustos'ta inletti