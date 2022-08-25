Kayıp genci ailesi buldu şok üstüne şok yaşadı. 

İHA'nın haberine göre, olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Üniversite mezunu olduğu öğrenilen ve babasıyla pazarlarda meyve sebze satan 25 yaşındaki Mustafa Melih Yavuz dün akşam eve gelmeyince aile merak edip aramaya çıktı.

Polisten de yardım isteyen Yavuz ailesi KGS kayıtlarından oğlunun idaresindeki minibüsün İncesi mevkisi tarafına geçiş yaptığını ancak 19 Mayıs İlçeyi de geçmediğini öğrendi. Bugün gün boyu sahil şeridinde oğlunu arayan aile minibüsü sahilde park halde buldu.

Aracın yanına giden aile Mustafa Melih Yavuz'u şoför halinde hareketsiz halde gördü. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mustafa Melih Yavuz'un tabancayla vurularak öldüğünü tespit etti. Mustafa Melih Yavuz'un cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gencin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.