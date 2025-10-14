Kaza, İlkadım ilçesi Şehit Tuncay Karataş Bulvarı ile 974. Sokak’ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Gök idaresindeki otomobil ile Ahmet Koç yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Fahrettin Gök ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan Melahat Gök yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.