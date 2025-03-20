Samsun’da kaza! Belediye otobüsüne çarpmamak için manevra yapınca

Kaynak: İHA

Samsun’da bir sürücü karşısında çıkan belediye otobüsüne çarpmamak için manevra yapınca otomobilin direksiyonu hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki kavşaktan dönüş yapmak isteyen Serdar Dündar (43) idaresindeki 60 RF 515 plakalı Fiat otomobil, o sırada dönüş yapan 55 BBB 02 plakalı belediye otobüsüne çarpmamak için manevra yaptı.

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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıkarak durabildi. Kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan Saliha Pehlivan (39) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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