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Rus kadın kazada yaralanmıştı. Hayatını kaybetti

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan Rus vatandaşı kadın, tedavi altına alındığı hastanede 41 gün sonra yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 15:41
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Samsun'da kaza yapan Rus kadın hayatını kaybetti

Rus kadın kazada yaralanmıştı. Hayatını kaybetti
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Kaza, Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi Samsun Ordu karayolunda 3 Ekim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rusya'dan İstanbul'daki akrabalarını ziyarete giden Ruslan Galeev (44) idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüje çarpıp yola savruldu.

Kazada, araç sürücüsü ile birlikte eşi Albina Bilalova (36) ve 2 ila 6 yaş arası 3 çocuğu yaralandı. Ağır yaralanan 5 çocuk annesi Albina Bilalova, tedavi altına alındığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde bugün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Kaynak: İHA)

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