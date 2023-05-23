Samsun’da kız çocukları yararına sergi düzenlendi

Samsun genelindeki kadın kooperatiflerinin birlik çatısı MAYECE’nin Atakum’da düzenlediği serginin geliri, ihtiyaç sahibi kız öğrencilerin eğitimine destek için kullanılacak.

Samsun’da kız çocukları yararına sergi düzenlendi

Samsun Valiliği, Atakum Belediyesi ve Atakum Halk Eğitim Merkezi desteğiyle yaşama geçirilen MAYECE Kadın Kooperatifleri Birliği’nin ‘19 Mayıs Şehrinin Açan Çiçekleri Sergisi’, Yeşilyurt AVM’de açıldı. Etkinlikte, emekçi kadınların atölyelerinde ürettikleri gıdalar ile gönüllülerin seramik çalışmaları sergilendi.

Sergide, Atakum Belediyesi ile Atakum Halk Eğitim Merkezi’nden 13 gönüllünün ürettiği bin adet seramik, geliri ihtiyaç sahibi kız öğrencilere burs olarak verilmek üzere satışa sunuldu. Süs eşyası, tabak ve kupa bardağı gibi usta öğreticiler tarafından yapılmış birçok seramik çalışması, vatandaşlardan beğeni topladı.

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Etkinlikte, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci öncülüğünde kurulan Samsun’un ilk kadın kolektif girişimi; Atakum Belediyesi Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin (ATAK) ürünleri de yer aldı. Serginin ziyaretçilerinden Başkan Deveci ve ATAK Kurucu Üyesi Gülay Deveci; emekçi kadınlarla bir süre sohbet ettikten sonra etkinlik için açılan deftere gösterilen dayanışmanın önemini anlatan mesajlar yazdı.

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