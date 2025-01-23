Samsun’da koltuk imalathanesinde yangın

Samsun'un Kavak ilçesinde koltuk imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekeplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kavak ilçesi Çakallı Kazancı Mahallesi'nde koltuk imalatı yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altında alındı. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi zarar oluştu.