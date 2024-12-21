Samsun'da korkunç olay. Kız arkadaşının annesini öldürüp intihar etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun'da korkunç olay. Kız arkadaşının annesini öldürüp intihar etti

Samsun'da kız arkadaşının annesiyle tartışma yaşayan kişi dehşet saçtı. Evde arkadaşının annesi Arzu Açıkgöz'ü silahla vurarak öldüren Mert Okumuş, daha sonra kaçmaya çalıştı. Yakalanacağını anlayan saldırgan kafasına ateş ederek intihar etti.

Samsun'da kız arkadaşının annesini tabancayla öldürüp aracıyla kaçan şahıs, polisin kovalamasında yakalanacağını anlayınca intihar etti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşının evine giden Mert Okumuş (24) çıkan tartışmada arkadaşının annesi Arzu Açıkgöz'ü (44) tabancayla vurdu. Mert Okumuş, kadının 55 AHP 964 plakalı Audi marka aracını alıp kaçtı.

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KIZ ARKADAŞININ ANNESİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Arzu Açıkgöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

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POLİSLERİ GÖRÜNCE İNTİHAR ETTİ

Samsun polisi alarma geçti ve kaçan Mert Okumuş'u yakalamak için seferber oldu. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi(KGYS) kameralarından Mert Okumuş'un idaresindeki otomobilin Canik ilçesi istikametine geçiş yaptığı tespit edildi.

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Polis ekipleri kısa sürede aracı tespit edip peşine düştü. Polis ile şahıs arasındaki kovalamaca Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi Atatürk Bulvarı Dolum Tesisleri karşısı viyadük üstünde son buldu.

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Mert Okumuş yakalanacağını anlayınca seyir halindeki aracın içinde tabancayla kafasına ateş etti. Kaza yaparak duran otomobil, 1'i polis otosu 4 aracın da kaza yapmasına yol açtı. Önündeki araca çarparak duran Mert Okumuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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