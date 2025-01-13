Samsun’da kucağındaki bebeğiyle adliyeye sevk edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Samsun’da girdikleri evden 250 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli kadın adliyeye kucağında çocukla birlikte sevk edildi.

Olay, geçen yıl 23 Aralık'ta saat 13.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi 981'inci Sokak'ta meydana geldi. S.Y. (24) ile M.Y. (22) isimli iki kadın, girdikleri evden 250 bin lira altın ile 12 milyon lira değerinde çek ve senet çalıp, kaçtı.

İsmi açıklanmayan ev sahibinin şikayeti sonrası polis, çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, M.Y.'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğunu, S.Y.'nin İlkadım ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.

Şüpheli S.Y. saklandığı evde dün yakalandı. S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından kucağında çocuğu ile birlikte adliyeye sevk edildi.

Son Haberler
Kremlin: 'Ukrayna, TürkAkım hattına saldırdı'. Ukrayna konuyla ilgili bir açıklama yapmadı
Kremlin: 'Ukrayna, TürkAkım hattına saldırdı'. Ukrayna konuyla ilgili bir açıklama yapmadı
Marmaris’te çevre temizliği seferberliği
Marmaris’te çevre temizliği seferberliği
Trabzon'da hamsi ucuzladı, vatandaş tezgahlara koştu
Trabzon'da hamsi ucuzladı, vatandaş tezgahlara koştu
İç hatlarda en fazla o havalimanı tercih edildi
İç hatlarda en fazla o havalimanı tercih edildi
Tekirdağ'da o işi yapanlara 91 milyon 844 bin lira ceza kesildi
Tekirdağ'da o işi yapanlara 91 milyon 844 bin lira ceza kesildi