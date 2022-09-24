Çocukluk çağı kanserlerine ilginç bir yöntemle dikkat çektiler

İHA’nın haberine göre; Hastanedeki Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık etkinliğine Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ve yöneticiler katıldığı bildirildi. Başkan Av. Cemil Deveci hastane yöneticileri ve misafirlerle sohbet etti; çocukluk çağı kanseri hakkında hekimlerden bilgi aldı. Misafirlere, doktor ve çalışanlara limonata ve sarı balon hediye edildiği görüldü.

ERKEN TEŞHİS VE ÖLÜMLERE LİMON VE SARI BALONLARLA DİKKAT ÇEKTİLER

15 yıl önce Amerika’da kansere yakalanan ve hayatını kaybeden Alex adlı bir çocuğun kanser araştırmaları ve kanser hastası çocuklar için sokakta açtığı limonata standı, Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalığı oluşturmada büyük bir harekete dönüşmüştü. Farkındalık için bu harekete atıfta bulunan hastane limonata, sarı balon ve rakamlarla çocukluk çağı kanseri broşürleri dağıtarak erken teşhis ve ölümlere dikkat çekti.

“TOPLUMUN GELECEĞİ OLAN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ERKEN TEŞHİS HAKKINDA BİLİNÇLENMELİYİZ”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci etkinlikte yaptığı konuşmada, “Her yıl yüzlerce çocuk kanser nedeniyle hayata veda ediyor. Geleceğimiz olan çocuklarımız için bilinçlenmeli, erken teşhisin önemini idrak etmeliyiz. Bugün burada Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık etkinliğine katılmaktan onur duydum. Çocuklarımızın geleceği için erken teşhisin farkına varmalı, kontrollerimizi yaptırmalıyız. Neden limonata diye sorduğumda bu farkındalık etkinliğinin yüksek bilinç ve farkındalıklı anlamını bir kez daha kavradım. 1 yaşında kansere yakalanan ve 4 yaşında evinin arka bahçesinde çocuk kanseri araştırmalarına ve kanser hastası çocuklara katkı sağlamak amacıyla limonata satan Alex’in, evinin bahçesinde kurduğu küçücük bir stant çok ses getirmiş ve büyük bir kanser hareketine dönüşmüş. Alex, 2004 yılında hayatını kaybettiğinde kendi başına tam 1 milyon dolar bağış toplamış. Bu hareketin üzerine Alex’in Limonata Standı Vakfı'nı kurulmuş ve Alex aramızdan ayrılırken adını ‘Keşifleri ve Düşünceleriyle Dünya Tarihine Yön Veren 21 Çocuk’ listesine yazdırmış. Böyle bir farkındalık etkinliğine imza atan ve misafirlerine erken teşhisin öneminden bahseden VM Samsun ailesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ERKEN TEŞHİS, HAYAT KURTARIR”

Prof. Dr. Davut Albayrak ise, “Çocukluk çağı kanserleri erken teşhis ve yeni uygulanan tedavi seçenekleriyle çocuklarımızın hayat kalitesinin daha iyi noktalara gelmesinde umut verici. Aile ve sosyal çevrenin de bilinçli katkısıyla farkındalık kazanımının her gün artması çocuklarımızın sağlık nesillere ulaşmasında büyük önem taşıyor. Ailelerimiz sağlık kontrollerinin önemini idrak etmelidir. Toplumumuza çocukluk çağı kanserleri farkındalık ayı sayesinde sağlıklı bir gelecek inşa etmek için çıktığımız bu yolda bir farkındalık oluşturabildiysek ne mutlu bize. Erken teşhis, hayat kurtarır” dedi.