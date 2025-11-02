Olay, dün akşam İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi Ağabali Caddesi üzerindeki bir birahanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar maç izledikleri sırada hakeme küfür edilmesi nedeniyle çıkan tartışma, alkolün de etkisiyle kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında Trabzonspor taraftarı olduğu öğrenilen G.B. (31), Galatasaray taraftarı fizik mühendisi C.A.‘yı (38) bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan C.A., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakımda entübe edilip tedavi altına alındı. Özel bir firmada gıda tedarik işinde çalıştığı öğrenilen G.B. ise, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.