Samsun’da mazgallardan 80 ton atık çıkarıldı

Kış hazırlıkları kapsamında, SASKİ 4 merkez ilçede taşkın riski bulunan 37 dereden 18'inde 24 bin metre uzunluğunda ıslah çalışması gerçekleştirdi.

Dere yataklarını çamur ve rüsubattan temizleyerek suyun akışını verimli hale getiren SASKİ, ayrıca derelerin denizle olan ağız kısımlarını da yeniden düzenledi.

Altyapı şebekelerinin korunarak işlevini sağlıklı şekilde yerine getirmesini sağlayan SASKİ Genel Müdürlüğü, yağmur sularının hızlı şekilde tahliyesine büyük önem veriyor.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde dalgaların taşıdığı kumlarla dolan 22 kutu menfezi küçük iş makineleriyle açtı ve çıkarılan deniz kumlarını kamyonlarla depolama alanlarına nakletti.

SASKİ ekipleri, 11 adet atık su terfi merkezinde pompaların bakımını yaparak, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy'de toplam 10 bin mazgaldan kum, taş, ağaç dalı, yaprak, kağıt, pet şişe, mendil ve izmarit gibi toplam 80 ton çevresel atık çıkardı.

Yıkanıp dezenfekte edilen mazgallar tekrar yerine yerleştirildi. Mazgal temizlikleri tamamlanırken, sokak, cadde ve bulvarlardaki rögar bacalarının periyodik bakımları da sürüyor.

Ekipler, evsel atıklarla dolan bacaları vidanjörlerle çekip boşaltıyor ve ardından şebeke hattında herhangi bir sızıntı veya çatlak olup olmadığını kontrol ediyor.

Altyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Son yıllarda iklim değişikliğinin de etkileriyle sağanak yağışlara maruz kalıyoruz. Bizler Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak tüm tedbirlerimizi almaya özen gösteriyor; sel ve taşkınlarla mücadele ediyoruz. SASKİ birimlerimize bağlı tüm ekiplerimiz, tüm gücüyle sahada çalışıyor. Risk taşıyan dereler ıslah ediliyor, yağmursuyu menfezleri ve mazgallar düzenli olarak temizleniyor. Şimdi de ekip arkadaşlarımız, rögar bacalarının periyodik bakımlarını yaparak, şebekeleri kontrol ediyor. Altyapı sistemlerimizin sağlıklı ve verimli çalışması için durmadan ve yorulmadan gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.