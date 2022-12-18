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Samsun'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 04:33
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Samsun'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Samsun'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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E.İ'nin kullandığı otomobil, çevre yolu viyadük altındaki Cezaevi Mahallesi kavşağında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durdu.

Otomobil sürücü ile yanında bulunan 4 kişi araçta sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 40 dakikalık çalışma sonucunda yaralıları bulundukları yerden çıkardı.

Sürücü E. İ. kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken diğer yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (AA)

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