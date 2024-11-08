Samsun'da minik öğrenciler Atatürk’ü fidan dikerek andı

Kurupelit Anaokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, minik öğrenciler meyve fidanlarını toprakla buluşturdu. Bu etkinlik, çocuklara doğa bilinci kazandırmayı amaçlayan belediyenin önemli projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

DOĞA BİLİNCİ VE EĞİTİM

Atakum Belediyesi, kent sınırları içerisindeki okullarda meyve ağaçları yetiştirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Son olarak TEMA Vakfı iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, Kurupelit Anaokulu’nda farklı türde meyve fidanları dikildi. Etkinlikte, TEMA Vakfı Atakum İlçe Temsilcisi Habib Alan, Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ve öğretmenler, öğrencilere eşlik etti. Minikler, fidan dikiminin her aşamasına aktif olarak katılarak, doğayla iç içe eğlenceli anlar yaşadılar.

FİDAN DİKİMİ VE ÖĞRENCİLERİN KATILIMI

Öğrenciler, fidan köklerini özenle çukurlara yerleştirip üzerlerini toprakla kapattılar. Ardından, fidanları sulayarak meyve bahçelerinin oluşumuna katkıda bulundular. Okullarında meyve bahçesi oluşturan öğrenciler, bu mutluluklarını öğretmenleriyle paylaştılar. Bu tür etkinlikler, çocukların doğa ve çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren kazanmalarına yardımcı oluyor.

BELEDİYE YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

Atakum Belediyesi yetkilileri, etkinlik hakkında yaptıkları açıklamada, “TEMA Vakfı’yla beraber Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 86. yıl dönümünü son derece anlamlı bir etkinlikle anıyoruz. Kurupelit Anaokulu öğrencileri, 10 Kasım’ı kapsayan Atatürk Haftası’nda, okul bahçelerinde meyve ağaçları fidanları diktiler. Meyve fidanlarını, büyüme aşamalarını gün be gün takip edebilecekler ve meyve ağaçlarına dönüşmesine şahit olacaklar. Eğitimlerini, meyve ağaçları arasında alacaklar. Doğa ve çevre bilincini, küçük yaşlardan itibaren oluşturmak son derece önemli. Her bir fidan geleceğimiz ve geleceğe yatırım anlamına geliyor” dediler.