Samsun'da misafir olarak gittiği evden cenazesi çıktı

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen olayda, arkadaşının evine misafirliğe giden Emrah Çimen (31), arkadaşı tarafından yattığı yatakta hareketsiz halde bulundu.
EMRAH ÇİMEN HAYATINI KAYBETTİ
Çimen, ambulanslarla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Ordu nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Emrah Çimen'in ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.