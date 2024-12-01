Samsun'da motosiklet hafif ticari araca arkadan çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun'da motosiklet hafif ticari araca arkadan çarptı

Samsun'da motosikletin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandığı aktarıldı.

Samsun'da motosikletin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Hakan Yılmaz idaresindeki 55 AOZ 583 plakalı motosiklet, Mete Yol yönetimindeki 55 AIG 61 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Hakan Yılmaz ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da motosiklet hafif ticari araca arkadan çarptı

Samsun'da motosiklet hafif ticari araca arkadan çarptı

Samsun'da motosiklet hafif ticari araca arkadan çarptı

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