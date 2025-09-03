Samsun’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Samsun’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Sağlam idaresindeki 55 APC 822 plakalı motosiklet ile Hüsnü Dirim yönetimindeki 07 BSA 326 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Sağlam, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
Cerny'den Beşiktaş'a transferiyle ilgili flaş itiraf: 'Herkes biliyor...'
Cerny'den Beşiktaş'a transferiyle ilgili flaş itiraf: 'Herkes biliyor...'
Samsun’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Samsun’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Edremit’te kavşakta kaza: 1 yaralı
Edremit’te kavşakta kaza: 1 yaralı
Edirne’de otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
Edirne’de otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
Erdoğan’dan çok sert sözler! Netanyahu denilen kafirin...
Erdoğan’dan çok sert sözler! Netanyahu denilen kafirin...