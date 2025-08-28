Samsun’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Kaza, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Osman Menek'in kontrolündeki motosiklet, yaya olarak yolu geçmeye çalışan Melek Ekici'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem motosiklet sürücüsü Osman Menek hem de Melek Ekici yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.