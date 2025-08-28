Samsun’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Samsun’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Samsun'da motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Osman Menek'in kontrolündeki motosiklet, yaya olarak yolu geçmeye çalışan Melek Ekici'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem motosiklet sürücüsü Osman Menek hem de Melek Ekici yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

aw526306-07.jpg

aw526306-04.jpg

aw526306-04.jpg

aw526306-02.jpg

aw526306-01.jpg

Son Haberler
Domateste kilo kavgası! Seyyar satıcıdan kan donduran hareket
Domateste kilo kavgası!
Matematik sahneye taşındı: Öğretmenler yaratıcı drama ile dersleri canlandırıyor
Matematik sahneye taşındı: Öğretmenler yaratıcı drama ile dersleri canlandırıyor
Bülent Şakrak ve Duygu Arabacıoğlu yaş gününe özel paylaşımlarla sosyal medyayı salladı
Bülent Şakrak ve Duygu Arabacıoğlu yaş gününe özel paylaşımlarla sosyal medyayı salladı
Doğmamış bebek ile 3 yaşındaki çocuk öldü! Katliamdan farksız
Doğmamış bebek ile 3 yaşındaki çocuk öldü!
Şantaj suçundan aranan şüpheli yakalandı!
Şantaj suçundan aranan şüpheli yakalandı!