Samsun'da motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü yaralandı

Hamza T.D. (19) idaresindeki 55 ASN 483 plakalı motosiklet, Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Neriman Öksüm'e (68) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Neriman Öksüm'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza yerinde fenalaşan Öksüm'ün yakını Nuray K. (61) ise kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Motosiklette yolcu olarak bulunan Medine Ö. (18) ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.