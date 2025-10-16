Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince A.M. (31) ve S.C. (21) isimli şahısların ikametinde gerçekleştirilen aramada 12 bin 768 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada ise S.S. (32) isimli şahsın üzerinde 1 litre likit esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen diğer çalışmalarda, H.C. (49) ve M.B. (25) isimli şahısların üzerinde ve ikametlerinde 75,30 gram metamfetamin, 22 adet sentetik ecza ve 1 adet esrarlı sigara ele geçirildi. Her 2 şahıs gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Y.E.A. (19) isimli şahsın ikametine düzenlenen operasyonda 55 gram sentetik kannabinoid, 0,42 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bir başka çalışmada ise Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince F.K. (20) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde 61,60 gram sentetik kannabinoid, 3 adet sentetik ecza ve 1 adet esrarlı sigara ele geçirilerek, şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. S.C. savcılıktan serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.M., S. S., M.B., H.C., Y.E.A. ve F.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.