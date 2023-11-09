Samsun'da narkotik uygulaması: 28 kişiye yasal işlem

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında uyuşturucu ve silahla yakalanan 28 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

KAYNAK: İHA
Samsun'da narkotik uygulaması: 28 kişiye yasal işlem

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri ve şube müdürlüklerinin de desteğiyle il genelinde narkotik uygulaması düzenledi. Yapılan aramalarda, 483,52 gram skunk, 119 adet sentetik ecza, 8,58 gram esrar, 4,4 gram metamfetamin, 7 adet uyuşturucu kullanımına yarar aparat, 2 adet ruhsatsız tabanca, 137 adet tabanca fişeği ve 5 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.
Uygulamada 28 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

aw073069-03.jpg

aw073069-02.jpg

Öne Çıkanlar
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Hamas’tan tüm dünyaya ‘eylem’ çağrısı Dünya
Hamas’tan tüm dünyaya ‘eylem’ çağrısı
Ali Koç'tan Kulüpler Birliği toplantısı sonrası flaş açıklamalar: Bahis varsa şike varsa hakem de vardır Spor
Ali Koç'tan Kulüpler Birliği toplantısı sonrası flaş açıklamalar: Bahis varsa şike varsa hakem de vardır
İki demir kapıyla önlem alınan evde uyuşturucu baskınında gözaltına alındı, 'temizlik yapıyordum' dedi Gündem
İki demir kapıyla önlem alınan evde uyuşturucu baskınında gözaltına alındı, 'temizlik yapıyordum' dedi
Çevresindeki binaların hasar gördüğü mahallenin camisi, 7 aydır kapalı Gündem
Çevresindeki binaların hasar gördüğü mahallenin camisi, 7 aydır kapalı
Beşiktaş taraftarından coşkulu bekleyiş. Davul zurna eşliğinde marş söylediler Spor
Beşiktaş taraftarından coşkulu bekleyiş. Davul zurna eşliğinde marş söylediler
Daha önce nokta atışı bilmişlerdi: Dünyaca ünlü banka "dolar kuru o tarihte önce 39 sonra 48 lira olacak" dedi Ekonomi
Daha önce nokta atışı bilmişlerdi: Dünyaca ünlü banka "dolar kuru o tarihte önce 39 sonra 48 lira olacak" dedi
Meteoroloji’den ani sel uyarısı: Çok kuvvetli yağış geliyor Gündem
Meteoroloji’den ani sel uyarısı: Çok kuvvetli yağış geliyor