Samsun’da nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Samsun'da polis, motosikletle taşınan çarşafa sarılı uyuşturucunun ele geçirilmesiyle başlattığı operasyonda 16 yaşındaki çocuğun evinden, deposundan, çatı katından ve kargo paketinden toplam 68 bin 219 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Nefes kesen operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Canik ilçesinde geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Narkotik polisi, 16 yaşındaki H.H.E.'yi takibe aldı. Şüphelinin, 20 yaşındaki K.K.'ye çarşafa sarılı paket teslim ettiği belirlendi. Motosikletle ayrılan K.K., kısa süre sonra kovalamaca sonucu yakalandı. Polisin motosiklet üzerindeki şüphelinin üzerine atlayarak etkisiz hale getirdiği anlar polis kamerası tarafından kaydedildi. Çarşaftan çıkan pakette 7 bin 497 adet sentetik ecza hap bulundu.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 16 yaşındaki H.H.E.'nin evinde yaptıkları aramalarda depo kısmında 7 bin 599 adet, çatı katında ise 32 bin 400 adet hap ele geçirdi. Bununla da yetinmeyen ekipler, şüpheliye gönderilen bir kargo paketini inceledi. Paketten de 20 bin 723 adet sentetik ecza hap çıktı.

Toplamda 68 bin 219 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, K.K. (20) ve H.H.E. (16) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.