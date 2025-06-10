Samsun'da öğrenciler hastanelik oldu!

Kaynak: İHA
Samsun'da öğrenciler hastanelik oldu!

Samsun'da okul kantininden aldıkları tavuk döneri yedikten sonra 4 öğrenci rahatsızlandı. Sağlık problemlerinin döner kaynaklı olmadığı belirlendi.

Olay, Canik ilçesindeki Hasköy Ortaokulu'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde kantinden aldıkları tavuk döneri tükettikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri yaşayan 4 öğrenci, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, öğrencilerin yediği tavuk dönerden numune aldı. Numuneler Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda incelendi.

Yapılan analizler sonucunda dönerde sağlık açısından herhangi bir risk bulunmadığı tespit edildi.

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