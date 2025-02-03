Samsun’da okulda çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Ortaokulu'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs Ortaokulu'nda çıktı. İddiaya göre, okulun ana giriş kapısında bulunan elektrik panosu ve dışardan panoya bağlı olan elektrik kabloları alev aldı. Panodan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.