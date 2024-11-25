Samsun'da okullara kar tatili! 25 Kasım 2024

Düzenleme: Kaynak: AA
Samsun'da okullara kar tatili! 25 Kasım 2024

Samsun'da meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun sağanak yağış, kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin etkili olduğu belirtildi. Bu sebeple 25 Kasım 2024 Pazartesi günü, Samsun genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, ilimizde etkili olan kuvvetli sağanak, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 25 Kasım 2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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